Назван самый популярный цвет автомобилей в России в 2025 году

Эксперты уверены, что этот цвет ещё долго будет оставаться самым востребованным среди автолюбителей.

© Shatokhina Natalya/news.ru/Global Look Press

Каждый четвёртый автолюбитель в России при покупке выбирает машину белого цвета. Об этом в ходе исследования авторынка сообщили эксперты портала Likvi.

29% автомобилей, продаваемых на вторичке, окрашены в белый цвет. Считается, что этот цвет символизирует элегантность и престиж, а ещё его просто найти и недорого купить, если, например, потребуется восстановление лакокрасочного покрытия кузова.

«Белый цвет еще долгие годы будет приоритетным выбором при покупке машины», — отмечают эксперты.

Второе место в списке самых популярных окрасов занимает чёрный оттенок (24,6%), а замыкается тройку лидеру серый цвет (20%). Следом с достаточно большим отставанием идут серебристый (12%) и синий (9%) цвета.

Чем ярче, тем дороже: как цвет влияет на стоимость автомобиля при перепродаже