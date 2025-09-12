Как избежать неприятностей с каршерингом: чек-лист для начинающих пользователей

Как арендовать автомобиль в каршеринге и не нарваться на штрафы от оператора?

© Максим Блинов/РИА Новости

Сервис каршеринга с каждым годом становится всё популярнее. Только за первые восемь месяцев 2025 года спрос на услуги операторов аренды автомобилей в Москве вырос на 10%. Столичный департамент транспорта подготовил памятку для начинающих пользователей, в которой рассказал, что нужно сделать для того, чтобы поездка на каршеринге была комфортной и безопасной.

С 1 сентября 2025 года водители каршеринга в Москве, напомним, должны пройти перед поездкой обязательную верификацию через портал mos.ru — с применением Mos ID. Проверка пользователей позволяет выявить нарушителей и ограничить им доступ к аренде, а также оперативно помогает установить личность водителя в случае чрезвычайной ситуации или ДТП.

Чек-лист для начинающего пользователя каршеринга:

Внимательно прочитайте договор аренды и ознакомьтесь с условиями пользования сервисом до начала поездки. Незнание правил пользования сервисом часто приводит к штрафам, например, за курение в салоне, передачу управления третьим лицам или неправильную парковку.

Всегда осматривайте автомобиль и фиксируйте все повреждения и недочёты на фото до начала аренды. Проверьте кузов, салон и багажник на наличие царапин и вмятин, сделайте фото и загрузите их в приложение.

Перед началом аренды обязательно убедитесь, что в автомобиле есть все необходимые документы — свидетельство о регистрации и действующая страховка. Если чего-то нет — сразу сообщите оператору и зафиксируйте это в приложении.

Соблюдайте ПДД и правила парковки — за штрафы и эвакуацию авто ответственность несет пользователь. Кроме того, за неоднократные нарушения сервис может заблокировать доступ к аренде.

Перед завершением аренды внимательно проверьте салон, багажник и бардачок. Пользователи часто забывают в салоне свои вещи — документы, сумки или покупки. Осмотрите перед завершением поездки все отделения автомобиля, чтобы не оставить ничего ценного. Если всё же вещи остались в салоне — обратитесь в службу поддержки каршеринга.

По официальным данным, жители и гости Москвы ежедневно совершают 150 тысяч поездок на автомобилях, взятых в краткосрочную или долгосрочную аренду. Столичный автопарк каршеринга насчитывает 41 тысячу автомобилей.

