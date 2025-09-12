В России выросли цены на ремонт и обслуживание китайских авто

Какие китайские марки входят в топ-5 по количеству визитов на станции технического обслуживания (СТО)?

© Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

С начала 2025 года техническое обслуживание и ремонт автомобилей китайских марок в России подорожали более чем на 10%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные международной сети автосервисов Fit Service.

За первые восемь месяцев текущего года средний ценник автосервисов на работу с машинами из КНР вырос на 11% — с 8611 до 9386 рублей. С другой стороны, это меньше средней стоимости с учетом всех брендов, которая составляет 11 500 рублей, что на 21% больше в сравнении с предыдущим периодом.

Если говорить об отдельных китайских марках, то чаще всего в автосервисы обращаются владельцы Chery, Geely и Haval. Больше всего специалистам СТО приходится иметь дело с Haval Jolion, самым популярным «китайцем» в России в последние полтора года.

