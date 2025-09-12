Стал известен примерный список автомобилей в такси с 1 марта 2026 года

Инсайдеры рассказали, как будет выглядеть перечень автомобилей, допущенных к работе в такси.

В список автомобилей, которые будут допущены к использованию при таксомоторных перевозках в России с 1 марта 2026 года, попадут не только отечественные Lada, «Москвич» и Evolute. Предварительный перечень марок представил «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, допуск к перевозкам в такси, возможно, получат машины китайской марки Haval, собираемые на заводе в Туле. Также в предварительном списке — российские автобренды Solaris и Sollers, под которыми выпускаются переименованные китайские автомобили.

Кроме того, в числе претендентов на попадание в «белый список» находятся китайские кроссовер Voyah Free и минивэн Voyah Dream, производство которых налажено на заводе «Моторинвест» в Липецкой области.

«Список окончательно не сформирован, предварительная версия может быть готова во второй половине сентября», — подчеркнул источник.

Согласно утвержденному законопроекту, с 1 марта 2026 года российские таксомоторные компании обязаны будут использовать легковые автомобили с уровнем локализации минимум 3200 тысяч баллов. Альтернативой этим баллам до 2033 года станет инвестиционный контракт (СПИК), подписывая который иностранные автопроизводители берут на себя обязательства по глубокой локализации востребованных моделей.

