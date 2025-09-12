Названы самые угоняемые марки автомобилей в России: «китайцев» среди них нет

В топ-3 самых угоняемых марок попали автомобили Lada.

«Корейцы», «японцы», «немцы» и автомобили одной российской попали в список самых угоняемых в России в 2025 году. Об этом рассказали эксперты «Страхового дома ВСК», изучившие статистику угонов с января по август.

Практически одна пятая часть от всех угонов приходится на корейские машины Hyundai и Kia — по 17% случаев. При этом самой угоняемой моделью является японский внедорожник Lexus LX, на который пришлось 8% угонов с начала года. Сама люксовая дочерняя марка Toyota заняла в антирейтинге второе место с долей 14%. Всего 3% ей уступила российская Lada.

Топ-5 самых угоняемых автомобилей в России в 2025 году, марки:

Hyundai, Kia — по 17%; Lexus — 14%; Lada — 11%; Toyota, Mitsubishi — по 8%; Mercedes-Benz — 5,7%.

На китайские автомобили обращают лишь 8,5% угонщиков, а лидерами в списке марок являются Chery и Lixiang (Li Auto) с долей 3,5% от всех угонов по стране.

