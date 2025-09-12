Флагманский Tenet T8 появился в автосалонах: объявлена стоимость кроссовера

Кроссовер Tenet T8 поступил в продажу.

© Tenet

Новый российский автобренд Tenet объявил о начале продаж флагманского кроссовера T8. Бензиновый паркетник предложен с безальтернативным мотором, но в двух вариантах оснащения Prime и Ultra стоимостью от 3 540 000 рублей, говорится в сообщении, которое поступило в редакцию «Рамблер/авто».

Автомобиль оснащен 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 197 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Интеллектуальная система полного привода имеет шесть режимов движения. С 0 до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 8,4 секунды, максимальная скорость — 210 км/ч.

© Tenet

Prime: в начальную комплектацию включены панорамная крыша с люком, акустические стекла, система панорамного обзора 540°, передние сиденья с электрорегулировками и подогревом, двухзонный климат-контроль, мультимедиа с экраном 15,6 дюйма и восемью динамиками, а также полный «зимний пакет».

в начальную комплектацию включены панорамная крыша с люком, акустические стекла, система панорамного обзора 540°, передние сиденья с электрорегулировками и подогревом, двухзонный климат-контроль, мультимедиа с экраном 15,6 дюйма и восемью динамиками, а также полный «зимний пакет». Ultra: расширенная комплектация получила такие дополнения, как серо-бежевый салон, 19-дюймовые диски, девять подушек безопасности, проекционный дисплей, передние сиденья с вентиляцией и памятью настроек, пакет ассистентов водителя (ADAS).

Длина флагманского кроссовера составляет 4521 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1705 мм, колесная база равна 2710 мм. Объём багажника составляет 193 литра, но при сложенных втором и третьем рядах сидений его вместимость увеличивается до внушительных 1930 литров.

Стоимость Tenet T8 в комплектации Prime составляет 3 540 000 рублей. Кроссовер в топовом варианте стоит на 250 000 дороже — 3 790 000 рублей.

