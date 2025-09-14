Утильсбор по-новому, отзыв Lada, возрождение «Волги», Aurus Овечкина и другое. Итоги недели

Методику расчёта утильсбора могут изменить уже с 1 ноября, АвтоВАЗа объявил масштабный отзыв, в Китае клонировали культовый Bugatti и выдали за свою машину, в России сменился бестселлер рынка среди иномарок, а в Чехии поймали лихача на болиде Формулы 1 – главное за уходяющую неделю в подборке новостей «Рамблер/авто» .

© Александр Гальперин/РИА Новости

ГАЗ раскрыл неожиданные подробности о возрождении «Волги»

Горьковский автозавод (ГАЗ) отстранился от нового автомобиля «Волга», выпуск которого намечен на весну следующего года. Курировать проект будет сторонняя компания. При этом, возможно, что новая Volga будет базироваться на технологиях Geely, а не Changan. О том, с чего началось возрождение «Волги» и какие теперь перспективы у проекта, читайте в нашей большой публикации.

Методику расчёта утильсбора могут изменить с 1 ноября

Методика расчёта утилизационного сбора на автомобили в России может измениться и пополниться дополнительным показателем. Минпромторг РФ поддержал предложение автопроизводителей и внёс на рассмотрение в правительство законопроект об изменении системы расчёта утильсбора.

Согласно предложенным изменениям, при расчете утильсбора будет рассчитываться не только год выпуска автомобиля и рабочий объём мотора, но и мощность. В случае утверждения изменения вступят в силу с 1 ноября 2025 года и не отразятся на автолюбителях, которые уже оплатили утильсбор на иномарку по действующим правилам до вступления в силу новой нормы.

Новые BMW лишились гигантских «ноздрей» и получили обновленный логотип

На минувшей неделе BMW в рамках автосалона в Мюнхене представил новый кроссовер iX3, который получили не только свежий стиль с маленькими ноздрями, но и обновленный логотип. Баварская компания стала вторым представителем «большой немецкой тройки», которая провела редизайн эмблемы в 2025 году.

© BMW

В феврале это сделал Mercedes-Benz, а теперь лого поменяла и BMW. Впрочем изменения минимальны. Скорее, это точечное обновление. Перефразируя фразу из известного российского фильма начала 2000-х: «Видишь изменения? — Нет. — А они есть».

Ликсутов рассказал, могут ли исчезнуть бесплатные парковки в Москве

Количество платных парковок в столице России растёт от года к году. На сегодняшний день в Москве организовано свыше 130 тысяч платных парковочных мест. И, конечно же, планируется дальнейшее расширение. Не дойдёт ли в конце концов до того, что бесплатных автостоянок в «Белокаменной» не останется вовсе? Ответ на этот вопрос дал заместитель мэра Москвы и руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Китайцы скопировали Bugatti и выдали за свой гиперкар

Забавная история пришла на этой неделе из Китая. Местный производитель пылесосов, грозившийся создать конкурента Bugatti Veyron, «выкатил» первые рендеры своего гиперкара. Отгадаете с трёх раз, на автомобиль какой марки похож концепт?

© WeChat Moments

Ответ в нашем материале, дополненном комментариями из соцсетей – публика, причём китайская, осталась не в восторге.

Автомобили в такси с 1 марта 2026 года: Минпромторг России составляет список моделей

Закон о локализации такси в России был утвержден ещё в мае, но до сих пор нет списка марок и моделей, которые допустят к работе в отечественных таксопарках с 1 марта 2026 года. Есть лишь инсайдерские наброски этого перечня. На этой неделе стало известно, когда примерно будет опубликован список, который фактически сформирует новый облик таксопарков.

© Антон Великжанин/Коммерсантъ

Стало известны как по камерам будут штрафовать водителей без ОСАГО

«Письма счастья» с автоматических камер фотовидеофиксации за езду без ОСАГО всё ближе. Новая система штрафов должна заработать на российских дорогах уже 1 ноября этого года — правда, пока непонятно, в тестовом или полноценном режиме. По крайней мере стало известно, как будут фиксироваться и систематизироваться административные наказания незастрахованных водителей.

Полиция поймала «призрачного гонщика» на Ferrari F1

Драматичная, но закономерная концовка многолетней истории с неуловимым гонщиком на Ferrari F1 в Чехии. Полиция наконец-то поймала водителя, шесть лет безнаказанно рассекавшего по местным дорогам на формульном болиде. Чтобы задержать местного «Шумахера», потребовались 20 патрульных автомобилей и вертолёт.

© Скриншот Track Zone

Lada отзывает свыше 20 тысяч автомобилей и готовит обновление Niva Travel

Почти 23 тысячи проданных ранее внедорожников семейства Lada Niva — Travel и Legend — подлежат визиту в официальный дилерский центр. Всё в порядке, никаких дефектов на отечественных внедорожниках нет, в отличие от Ford, который на этой неделе отозвал аж 1,5 млн машин. Просто требуется дооснастка системой ЭРА-ГЛОНАСС и подушками безопасности. Подробно о том, почему этих компонентов не было на машинах Niva, читайте по ссылке.

Вместе с тем, на минувшей неделе стало известно, что АвтоВАЗ готовит очередной рестайлинг Lada Niva Travel. В базе Федерального института интеллектуальной собственности появились новые патенты от тольяттинского автогиганта на детали, которые предположительно появятся на рестайлинговой машине.

Продажи китайских автомобилей резко упали

Бум продаж китайских машин в России прошёл, и свежие статистические данные – наглядное тому доказательство. Казалось бы, август стал самым успешным месяцем для отечественного авторынка с начала 2025 года, но только не для продавцов китайских автомобилей. О ситуации с продажами Geely, Chery, Haval и других китайских марок можно узнать тут.

© KELENY/Shutterstock

Возвращение в Россию будет дорого стоить Hyundai

Ещё несколько лет назад президент Путин заявил, что иностранные компании, ушедшие из России, «сами себя наказали». Что же, отличный тому пример — Hyundai Motor. Южнокорейский концерн с начала текущего года подумывает над возвращением на российский рынок и обратном выкупе своего завода в Санкт-Петербурге. Правда, не всё так просто. Как выяснилось на этой неделе, возвращение предприятия обойдётся корейцам более чем в миллиард вон (около 61 миллиона рублей). Уходя в спешке в 2023 году, они продали этот завод всего за 10 тысяч рублей — примерно 165 тысяч вон по сегодняшнему курсу. Такая вот математика.

Овечкин ездит на Aurus Arsenal: такая только у него и Путина

«Такая только у меня и Владимира Путина», — может с гордостью сказать легендарный российский хоккеист Александр Овечкин. Рекордсмен НХЛ по забитым шайбам замечен в Москве за рулём люксового минивэна Aurus Arsenal, который выйдет в серию в 2026 году и пока доступен только Кремлевскому гаражу. Что это – подарок от президента России за достижения на мировой хоккейной арене? Вполне может быть. Тем более в 2014 году, после победы сборной России на чемпионате мира по хоккею, Овечкин уже получил автомобиль в подарок от Путина — внедорожник Mercedes-Benz S-Class V12S Brabus.

© platesmania.com

В топе популярных иномарок в России сменился лидер. Удивительно, но это не «китаец»

И снова об автомобилях из Поднебесной. По итогам первой недели осени белорусский Belgee X50 впервые сместил китайских конкурентов с первой строчки рейтинга продаж и стал самой продаваемой иномаркой. Чем не достижение для марки, дебютировавшей в России всего год назад? Сохранится ли этот расклад сил на рынке, узнаем в понедельник, 15 сентября, когда будут обнародованы результаты продаж за вторую неделю этого месяца.

Ещё на уходящей неделе «Рамблер/авто» рассказал о российском лимузине Aurus в кортеже короля Бахрейна и неожиданном продолжении истории с подарком Владимира Путина жителю Аляски, а также представил автомобильную карту России с самыми новыми и старыми машинами с пробегом.