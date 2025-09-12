Mercedes-Benz подал заявку на регистрацию товарного знака в России

Немецкий автопроизводитель продал свой бизнес в России в 2022 году.

© Mercedes-Benz

Ушедшая из России немецкая компания Mercedes-Benz перерегистрирует свой товарный знак на российском рынке. Автопроизводитель подал в Роспатент заявку на регистрацию, сообщает ТАСС.

Заявка подана 10 сентября на регистрацию товарного знака «Mercedes-Benz». Наименование регистрируется как по классу автомобилей, так и по ремонту, техническому обслуживанию.

Впрочем, заявка в Роспатент ещё не означает, что Mercedes-Benz планирует в скором будущем вернуться на российский рынок. Компания, скорее всего, просто решила продлить действие своего товарного знака в России. Согласно законодательству РФ, бренд может быть аннулирован, если не используется в течение трёх лет.

Mercedes-Benz присутствовал на российском рынке на протяжении 30 лет – с 1992 по 2022 год. У концерна было три завода в нашей стране – в подмосковном Солнечногорске, Ярославле и Нижнем Новгороде (площадка на ГАЗе). По состоянию на конец 2021 года, дилерская сеть компании в России насчитывала 70 автоцентров по всей стране.

