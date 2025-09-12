Что будет с ценами на авто после изменения методики расчёта утильсбора 1 ноября

Эксперт авторынка Артём Самородов в беседе с «Рамблер/авто» рассказал о том, как скоро покупатели автомобилей почувствуют последствия новой схемы расчёта утилизационного сбора.

Методика расчета утилизационного сбора на автомобили в России может пополниться дополнительным показателем. Минпромторг РФ поддержал предложение автопроизводителей и внёс на рассмотрение в правительство законопроект об изменении системы расчёта утильсбора.

Согласно предложенным изменениям, при расчете утильсбора будет рассчитываться не только год выпуска автомобиля и рабочий объём мотора, но и мощность. В случае утверждения изменения вступят в силу с 1 ноября 2025 года и не отразятся на автолюбителях, которые уже оплатили утильсбор на иномарку по действующим правилам до вступления в силу новой нормы.

Как быстро это изменение повлияет на стоимость машин на отечественном рынке в целом? Оценил независимый эксперт авторынка и автор телеграм-канала Pro_TradeIn Артём Самородов

«Сейчас складской запас автомобилей у продавцов я оцениваю примерно в 350-400 тысяч штук. При этом в ходе июльского и августовского роста авторынка по данным "Автостата" лишь 37% проданных машин были 2025 года выпуска. Всё остальное — прошлогодние запасы. Так что автомобили, ввезённые с прежним курсом рубля и нынешним "утилём", ещё какое-то время будут продаваться по текущим ценам», — прокомментировал Самородов в разговоре с «Рамблер/авто».

При этом эксперт отметил, что повышение стоимости автомобилей в дальнейшем будет серьёзным, а местные производители, которые настаивали на пересмотре схемы расчёта утильсбора, преимущества над импортерами не получат: «Очевидно, что в случае принятия новой инициативы, цены на автомобили серьёзно поднимутся. Однако никакого эффекта для местных производителей это не даст».

Как объяснили в Минпромторге, в последнее время всё большим спросом пользуются мощные автомобили с небольшим объёмом двигателя, в том числе электромобили и гибриды. В связи с этим расчёт утильсбора с учётом одного только объёма двигателя теряет актуальность, поэтому и предложено «привязать» мощность к методике расчёта.

