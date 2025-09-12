ГАИ проведёт усиленные проверки водителей в выходные 13-14 сентября

Массовый рейд ГАИ пройдёт в разных регионах России.

© Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

В пятницу и ближайшие выходные, 13-14 сентября, Госавтоинспекция проведёт масштабные рейды в различных регионах России. Особое внимание в рамках усиленных проверок будет уделено выявлению нетрезвых водителей.

Профилактические рейды пройдут в отдельных округах Москвы и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Нижегородской, Кировской, Ивановской, Пензенской, Рязанской, Тверской, Самарской, Челябинской и Кемеровской областях, Республиках Башкортостан и Саха (Якутия). На дорогах будет увеличена плотность нарядов ДПС, сотрудники Госавтоинспекции будут дежурить на выездах и въездах в населенные пункты.

Помимо отлова автомобилистов, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, целью «сплошных» проверок на дорогах является пресечение езды без водительского удостоверения и таких нарушений правил дорожного движения (ПДД), как выезд на встречную полосу и проезд на красный сигнал светофора.

«Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения, что нарушение ПДД – это опасно. Тем самым вы подвергаете опасности не только себя, но и окружающих. Не совершайте необдуманных действий, о которых потом будете жалеть», — говорится в обращении Госавтоинспекции к водителям.

