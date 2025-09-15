Россияне назвали самые востребованные и перспективные функции в мультимедийке автомобиля

Требования к автомобилю меняются вместе с привычками водителей. Сегодня мало просто надежного мотора — важны технологии, которые делают поездку удобнее и вписываются в стиль жизни автолюбителя: мультимедиа, навигация, и возможность быстро подключить смартфон. Медиахолдинг Rambler&Co, технологическая компания Navio и экосистема Сбера для автолюбителей провели исследование, чтобы понять, какие функции мультимедийных систем сегодня востребованы у россиян и как, по их мнению, должен выглядеть автомобиль будущего.

Участие в опросе приняли свыше 48 тысяч водителей по всей стране. Каждый второй россиянин (45%) использует мультимедийную систему в автомобиле для прослушивания музыки, радио или аудиокниг. На втором месте по популярности — навигация и информация о пробках (24%). Для 5% на первом месте данные о состоянии автомобиля: расход топлива, давление в шинах и диагностика. Видеоконтент и звонки через мультимедиа востребованы у 4% респондентов, голосовые ассистенты — у 2%, поиск информации в интернете — у 1%. Лишь 15% участников не используют мультимедиа в машине.

Один из ключевых факторов при покупке автомобиля

Кроме удобства в использовании, мультимедиа всё чаще становится фактором выбора машины. Для 17% водителей продвинутая система входит в число ключевых критериев при покупке автомобиля. Для ещё 51% она важна, но не играет решающей роли.

Эксперты экосистемы Сбера для автолюбителей отмечают: в онлайн-продажах (например, на платформе СберАвто, которая входит в контур экосистемы для автолюбителей) заметен рост интереса к моделям, в которых «цифровая начинка» имеет важное значение.

Семьи чаще выбирают кроссоверы с расширенными мультимедийными функциями: поддержкой потокового контента, подключением нескольких устройств и родительским контролем. Под подобный запрос хорошо подходят модели, в комплектациях которых есть большие сенсорные экраны, встроенные мультимедиа-платформы и отдельные экраны для пассажиров на задних рядах;

Жители мегаполисов предпочитают компактные городские автомобили с актуальной навигацией, удобной интеграцией со смартфоном и голосовым управлением для звонков hands-free;

Для работы в дороге растёт спрос на бизнес-седаны и премиум-сегмент с мультимедиа, которое поддерживает календарь, видеосвязь и маршрутизацию встреч.

AR-проекции на лобовое стекло и голосовые ассистенты на базе ИИ

По мере роста цифровизации автомобилей меняются ожидания автовладельцев от мультимедийной системы. Российские автомобилисты в ходе исследования рассказали, какие функции хотели бы видеть в машине в дальнейшем:

Планирование маршрутов с учетом дел из календаря — 27%;

Оплаты сервисов (заправки, платные дороги, страховки) прямо из автомобиля и помощь расширенных голосовых ассистентов с ИИ — 22%;

Встроенные сервисы фильмов, музыки и игр для пассажиров — 20%;

Участие в видеовстречах через мультимедиа без телефона — 5%;

Расширенная интеграция с «умным домом» — 4%.

Среди наиболее перспективных технологий участники исследования назвали AR/VR-интерфейсы с проекцией маршрута на лобовое стекло и 3D-интерфейсы (26%), голосовые ассистенты на базе ИИ (25%), персонализированные рекомендации — от маршрутов до музыки (20%). Почти каждый пятый россиянин (19%) видит мультимедиа как центр управления электромобилем (зарядка, диагностика, оптимизация маршрутов), а 10% считают необходимой совместимость с внешними устройствами (VR-очки, планшеты для пассажиров).

Мультимедиа станет центром автомобиля будущего

Когда в будущем автомобиль станет полностью автономным, экран мультимедиа превратится в рабочее место и развлекательный центр. И почти половина россиян (46%) хотели бы использовать его для работы: проверять электронную почту, звонить, работать с документами прямо в дороге. Треть опрошенных (32%) представляют себе автономный автомобиль как маленький кинотеатр на колёсах с фильмами и сериалами. Для 12% это площадка для общения в мессенджерах и соцсетях, 8% готовы использовать свободное время в пути для обучения, а 2% — для игр.

«В перспективе мультимедиа будет не только развлекать и информировать, но и координировать все цифровые сервисы, превращая автомобиль в полноценное продолжение экосистемы пользователя», — заключили эксперты Navio.

