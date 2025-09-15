Toyota побила рекорд Citroen и стала самым успешным автопроизводителем в мировом ралли

«Японцы» установили рекорд по победам на этапах чемпионата мира по ралли.

© Luca Barsali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заводская команда Toyota Gazoo Racing установила исторический рекорд, выиграв этап чемпионата мира по ралли в Чили в минувшие выходные. Японская марка стала единоличным лидером по числу побед на трассах WRC.

Победу, как и две недели назад на Ралли Парагвая, одержал восьмикратный чемпион мира Себастьен Ожье. Француз стартовал не лучшим образом и по итогам первого дня был лишь пятым. Однако утром в субботу он нашёл темп и постепенно прорвался вперёд, выиграв 7 из 11-ти допов и отыграв почти 20 секунд отставания от лидера.

© Luca Barsali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ожье мастерски проехал в дождевых условиях в субботу и избежал проблем, в отличие от соперников. Так, действующий чемпион Тьерри Нёвиль и его напарник по Hyundai Адриен Фурмо не угадали с выбором шин и потеряли много времени на скользкой дороге, а третий гонщик корейской марки Отт Тянак сошёл из-за поломки мотора. По сути, единственным конкурентом восьмикратного чемпиона был напарник по команде Элфин Эванс. Валлиец проиграл ему 11 секунд на финише.

Одержав свою пятую победу в сезоне, Ожье отобрал у Эванса лидерство в чемпионате и сделал таким образом важный шаг к девятому титулу. Ну, а Toyota стала самым успешным автопроизводителем в истории WRC. Японская марка выиграла в 103-й раз в истории, переписав рекорд Citroen.

Результаты Ралли Чили WRC, топ-5:

Себастьен Ожье (Toyota) — 3:00.06,6 Элфин Эванс (Toyota) +11,0 Адриен Фурмо (Hyundai) +46,5 Тьерри Нёвиль (Hyundai) +59,6 Сами Паяри (Toyota) +1.03,4

За три этапа до конца текущего первенства Ожье опережает Эванса на три очка. Третьим в чемпионате идёт ещё один представитель Toyota Калле Рованпера, но после лишь шестого места в Чили финский гонщик серьёзно отстал и теперь уступает 21 балл Ожье. В зачёте автопроизводителей Toyota оторвалась от Hyundai на 125 очков и уже на следующем этапе — Ралли Центральной Европы, которое пройдёт с 17 по 19 октября – может досрочно оформить титул.

