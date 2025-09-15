Geely везёт в Россию супергибрид Galaxy Starship 7. Кроссовер получит другое название

Полуэлектрический кроссовер проезжает на одной зарядке/заправке почти 1500 км.

Компания Geely анонсировала выход полуэлектрического кроссовера на российский рынок. Паркетник EX5 EM-i станет первым подключаемым гибридом китайской марки в России.

Сейчас линейка Geely в нашей стране насчитывает восемь моделей. Есть среди них чистый электрический кроссовер EX5, а также Atlas Pro с «мягким гибридом», но полноценных гибридных моделей в российской гамме до сих пор не было.

Geely EX5 EM-i — это переименованный среднеразмерный кроссовер Galaxy Starship 7, поступивший в продажу на родине в Китае ещё в ноябре 2024 года. В соседней Беларуси эта модель дебютирует под названием Belgee X80 PHEV.

Технические подробности, комплектации и стоимость для российского рынка будут объявлены отдельно. В Поднебесной кроссовер доступен с силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового атмосферного бензинового мотора мощностью 112 л.с. и электродвигателя с отдачей 218 л.с. В смешанном режиме гибрид проезжает и до 1420 км, запас хода на электротяге — до 150 км.

Стоимость Geely Galaxy Starship 7 в Китае составляет от 97,8 до 130,8 тысяч юаней или 1,1-1,45 млн рублей. За десять месяцев продаж гибридный кроссовер разошёлся тиражом свыше 75 тысяч экземпляров.

