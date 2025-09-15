Законопроект о повышении утильсбора с 1 ноября удалён из электронной базы

Вероятно, к новой методике расчёта «утиля» возникли вопросы.

© Eugene_Photo/Shutterstock

Поправки в схему расчета утилизационного сбора на автомобили убрали из электронной базы Правительства РФ с законопроектами. Законопроект, разработанный Минпромторгом, был опубликован в прошлую пятницу, 12 сентября.

В документе предлагалось пересмотреть методику расчёта и учитывать в дополнение к году выпуска машины и рабочему объёму мотора. Инициатива была предложена отечественными автопроизводителями и получила поддержку Минпромторга. Новая методика расчёта должна вступить в силу уже 1 ноября 2025 года.

«Это необходимо в контексте новых тенденций развития автомобильной промышленности в целом и появления новых высокомощных силовых установок в конструкции транспортных средств», — объяснили в ведомстве.

Однако к понедельнику законопроект полностью исчез из базы данных. На странице остался только ID проекта. Текст поправок, этапы и история продвижения работы над документом удалены.

Можно предположить, что законопроект отправлен на доработку. Официальных комментариев от Минпромторга и автопроизводителей по этому поводу не поступало.

Утильсбор по-новому, отзыв Lada, возрождение «Волги», Aurus Овечкина и другое. Итоги недели