Белорусский Belgee X50 потерял звание самой популярной иномарки в России. В лидерах снова «китаец»
По ходу второй недели сентября на рынке новых легковых автомобилей в России произошло несколько значимых перестановок.
Белорусский кроссовер Belgee X50 утратил статус бестселлера среди новых иномарок в России. По итогам второй недели сентября на первую строчку вернулся китайский паркетник Haval Jolion, подсчитал «Автостат».
Если в первую неделю осени Belgee X50 был продан в количестве 1399 штук, то за вторую объём реализации сократился до 1069 штук. Основной конкурент «белоруса» на рынке, Haval Jolion, тоже ушёл в минус относительно предыдущей недели, но всё равно пользовался большим спросом в сравнении с X50 и нашёл 1231 владельца.
Обе иномарки прошла отечественная Lada Vesta: флагман АвтоВАЗа поднялся с четвертой на вторую строчку. Впереди с более чем двукратным перевесом идёт Lada Granta, проданная в количестве 2590 штук.
Самые продаваемые автомобили в России с 8 по 14 сентября 2025 года
- Lada Granta — 2590 штук;
- Lada Vesta — 1256;
- Haval Jolion — 1231;
- Belgee X50 — 1069;
- Geely Monjaro — 758;
- Haval M6 — 732;
- Changan UNI-S/CS55 Plus — 698;
- Chery Tiggo 7L — 641;
- LADA Niva Legend — 605;
- Belgee X70 — 570.
Несмотря на оптимистичные прогнозы экспертов, продажи новых легковых автомобилей в России снижаются вторую неделю подряд. Если с 1 по 7 сентября было продано 28,9 тысяч легковушек, то с 8 по 14 число — 25,1 тысяч, то есть на 13% меньше.
