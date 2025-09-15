Белорусский Belgee X50 потерял звание самой популярной иномарки в России

По ходу второй недели сентября на рынке новых легковых автомобилей в России произошло несколько значимых перестановок.

Белорусский кроссовер Belgee X50 утратил статус бестселлера среди новых иномарок в России. По итогам второй недели сентября на первую строчку вернулся китайский паркетник Haval Jolion, подсчитал «Автостат».

Если в первую неделю осени Belgee X50 был продан в количестве 1399 штук, то за вторую объём реализации сократился до 1069 штук. Основной конкурент «белоруса» на рынке, Haval Jolion, тоже ушёл в минус относительно предыдущей недели, но всё равно пользовался большим спросом в сравнении с X50 и нашёл 1231 владельца.

Обе иномарки прошла отечественная Lada Vesta: флагман АвтоВАЗа поднялся с четвертой на вторую строчку. Впереди с более чем двукратным перевесом идёт Lada Granta, проданная в количестве 2590 штук.

Самые продаваемые автомобили в России с 8 по 14 сентября 2025 года

Lada Granta — 2590 штук; Lada Vesta — 1256; Haval Jolion — 1231; Belgee X50 — 1069; Geely Monjaro — 758; Haval M6 — 732; Changan UNI-S/CS55 Plus — 698; Chery Tiggo 7L — 641; LADA Niva Legend — 605; Belgee X70 — 570.

Несмотря на оптимистичные прогнозы экспертов, продажи новых легковых автомобилей в России снижаются вторую неделю подряд. Если с 1 по 7 сентября было продано 28,9 тысяч легковушек, то с 8 по 14 число — 25,1 тысяч, то есть на 13% меньше.

