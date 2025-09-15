Стало известно, куда пропал проект о повышении утильсбора на авто с 1 ноября

Минпромторг России прокомментировал ситуацию с пропажей документа из электронной базы.

© Dark_Side/Shutterstock

Планов по пересмотру новой схемы начисления утилизационного сбора на автомобили с 1 ноября 2025 года нет, проект постановления из электронной базы правительства не удалялся. Об этом заявили в Минпромторге РФ.

Как рассказал ранее «Рамблер/авто», документ с новой методикой расчёта утильсбора, опубликованный в прошлую пятницу, 12 сентября, оказался недоступен. На федеральном портале проектов нормативных правовых актов остался только ID законопроекта.

«Во всей работе портала наблюдается технический сбой, в связи с которым система не отображает размещённые документы. По окончании технических работ по восстановлению функционала портала проект нормативно-правового акта будет отображаться в том же виде, в котором был загружен ранее – на данном этапе изменения в него не вносятся», — приводит слова представителя Минпромторга РФ газета «Известия».

Если методика подсчёта будет утверждена, то уже с 1 ноября текущего года автопроизводители в России и импортёры будут платить утильсбор по-новому. При подсчёте будет учитываться не только рабочий объём двигателя, но и мощность. Это в первую очередь приведёт к подорожанию мощных автомобилей с небольшими объёмами двигателя, как гибриды и электромобили.

Новые поправки в закон об утильсборе: отменят ли льготы и что будет с ценами на авто