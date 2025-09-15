Штрафовать по камерам за езду без ОСАГО будут ещё не скоро. Точно не 1 с ноября

В лучшем случае система заработает осенью 2026 года.

© Semiglass/Shutterstock

Дата запуска проверок автомобилей без полисов ОСАГО по автоматическим дорожным камерам не утверждена, и информация о запуске системы с 1 ноября 2025 года не соответствует действительности. Об этом заявили в Совете Федерации РФ, участвующем в разработке законопроектов и принятии решений по ним.

На прошлой неделе стали известны подробности о том, как комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД будут выявлять незастрахованных водителей. Предполагалось, что выявлять нарушителей начнут уже в ближайшие месяцы.

«Информация о том, что с 1 ноября в России в автоматическом режиме начнется выявление автомобилей без полиса ОСАГО, преждевременна. Официальных решений о запуске такого механизма пока не принято», — сказал первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин в беседе с ТАСС.

По сведениям источника, выявлять машины без ОСАГО по камерам начнут в лучшем случае через год — осенью 2026 года. Связано это с тем, что Госавтоинспекции и страховщикам требуется время, чтобы наладить взаимодействие между своими базами данных. Кроме того, необходимо обновить программное обеспечение системы «Паутина», к которой подключены дорожные камеры.

