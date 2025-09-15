Штрафовать по камерам за езду без ОСАГО будут ещё не скоро. Точно не 1 с ноября

Штрафовать по камерам за езду без ОСАГО начнут ещё не скоро. Точно не 1 с ноября
В лучшем случае система заработает осенью 2026 года.
Дата запуска проверок автомобилей без полисов ОСАГО по автоматическим дорожным камерам не утверждена, и информация о запуске системы с 1 ноября 2025 года не соответствует действительности. Об этом заявили в Совете Федерации РФ, участвующем в разработке законопроектов и принятии решений по ним.
На прошлой неделе стали известны подробности о том, как комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД будут выявлять незастрахованных водителей. Предполагалось, что выявлять нарушителей начнут уже в ближайшие месяцы.
«Информация о том, что с 1 ноября в России в автоматическом режиме начнется выявление автомобилей без полиса ОСАГО, преждевременна. Официальных решений о запуске такого механизма пока не принято», — сказал первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин в беседе с ТАСС.
По сведениям источника, выявлять машины без ОСАГО по камерам начнут в лучшем случае через год — осенью 2026 года. Связано это с тем, что Госавтоинспекции и страховщикам требуется время, чтобы наладить взаимодействие между своими базами данных. Кроме того, необходимо обновить программное обеспечение системы «Паутина», к которой подключены дорожные камеры.
