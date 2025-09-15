Что общего между ГАЗ-14 «Чайка» и «Москвич 412», кроме советского прошлого? Космическая стоимость

Две легенды советского автопрома, представляющие два совершенно разных класса, неожиданно оказались в одном ценовом сегменте.

© Avito

Автомобиль «Москвич 412» первого поколения выставлен на продажу на одном из российских онлайн-сервисов объявлений. За машину 1975 года выпуска с пробегом 80 тысяч километров просят колоссальные 9 млн рублей. За такую сумму сейчас продают легендарный советский лимузин «Чайка» ГАЗ-14.

Продавец «Москвича» объясняет такую высокую стоимость тем, что данный экземпляр является коллекционным. Автомобиль не бит и в родной краске. Но главное его достоинство — под капотом установлен родной УЗАМ-412ДЭ, дефорсированный мотор УЗАМ-412 рабочим объёмом 1,5 литра, развивающий 68 л.с. В 70-х этот агрегат с алюминиевым блоком с чугунными съемными гильзами считался одним из самых передовых в европейском автопроме.

«Автомобиль не раз участвовал в различных выставках. Машина известная в кругах тех, кто связан с москвичизмом. Цель — отдать машину в хорошие руки или частную коллекцию, очень хочется, чтобы этот мотор сохранился для истории! Именно поэтому тут нет ни турбы, ни дросселей, ни прочих очень нужных доработок», — говорится в описании.

Насколько оправдана такая стоимость — вопрос открытый. Тем более пробег у автомобиля солидный и составляет 80 тысяч километров. А ещё практически одновременно с «Москвичом 412» продаётся другой советский автомобиль — по аналогичной цене, но только совсем другого класса.

Уникальный «Москвич» обнаружили в удручающем состоянии в частной коллекции

Самая дорогая «Чайка» в истории

Советский лимузин «Чайка» ГАЗ-14 1983 года выпуска тоже продаётся за 9 млн рублей. Но в отличие от «Москвича» с оригинальным двигателем, обоснование такой стоимости выглядит, скажем так, более убедительным. Принадлежала эта люксовая машина Динмухамеду Кунаеву, члену Политбюро ЦК КПСС — высшего руководящего органа СССР.

Как говорится в описании, кузов и салон — оригинальные. Но это не удивительно, ведь техническое обслуживание «Чайка» проходила в автосервисе президента Казахстана и хранилась в проветриваемом гараже. Мало того, машина экипирована шинами на родных дисках.

В движение лимузин приводит родной ЗМЗ-14: 5,5-литровый атмосферный двигатель V8 мощностью 220 л.с., стыкующийся с 3-ступенчатым «автоматом». При этом ещё и пробег меньше, чем у «Москвича» за 9 млн рублей — 67 тысяч километров.

Примечательно, что и «Чайка», и «Москвич» продаются по рекордно высокой стоимости. Никогда прежде даже самые коллекционные модели не продавались так дорого.

10 легендарных автомобилей Гаража особого назначения