15 сентября в Подмосковье заработали платные парковки в жилых зонах. Список адресов и тарифы

Сеть платных парковок в Московской области расширяется.

С понедельника, 15 сентября, в Московской области появились платные парковочные зоны в жилых зонах. Пока проект запущен в тестовом режиме на двух улицах в Реутове и на одной улице в Люберцах, рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Жители улиц, попавших под пилотный проект, могут получить резидентское разрешение на один год, которое даёт право бесплатно парковаться в жилой зоне, включённой в территорию платных парковок. При этом парковочное место для резидентов не резервируется – можно парковаться на любом свободном месте парковки в жилой зоне, на которую вы получили разрешение.

Время парковки зависит от вида разрешения — ежедневная бесплатная парковка с 20:00 до 8:00 или ежедневная круглосуточная парковка стоимостью 900 или 1500 рублей в год в зависимости от типа транспортного средства. Можно получить не более двух разрешений любого вида на одно жилое помещение.

Список адресов с платными парковками в жилых зонах в Московской области

Люберцы: улица Калараш, для жителей домов № 2, 5, 7, 9;

улица Калараш, для жителей домов № 2, 5, 7, 9; Реутов: проспект Мира, для жителей проспекта Мира, улиц Парковой, Победы, Гагарина и Советской;

проспект Мира, для жителей проспекта Мира, улиц Парковой, Победы, Гагарина и Советской; Реутов: улица Некрасова, для жителей улицы Некрасова, Садового проезда и улицы имени Головашкина.

Для нерезидентов, приезжающих в район по работе или в гости, стоимость парковки в жилой зоне составит 30 рублей в час (для легковых автомобилей) и 15 рублей (для мотоциклов).

На сегодняшний день платные парковки на дорогах общего пользования функционируют более чем в двух десятках населённых пунктах Московской области. Стоимость: 40 рублей в час – в местах вблизи ж/д станций и платформ, 50 рублей в час – на городских улицах. В дни государственных праздников и по воскресеньям стоянки бесплатные.

