Хакеры «положили» всю работу Jaguar Land Rover: выпуск автомобилей остановлен до ноября
Ежедневные финансовые потери компании исчисляются миллионами долларов.
Британский производитель роскошных автомобилей Jaguar Land Rover уже третью неделю находится на вынужденном простое. Заводы полностью остановлены, поставки агрегатов и комплектующих поставлены на паузу из-за нарушения логистических цепочек, сообщает AutoCar.
1 сентября компания подверглась масштабной хакерской атаке. В JLR подтвердили, что в результате кибератаки пострадали базы данных, и затрудняются называть срок восстановления своих компьютерных систем.
«Мы круглосуточно работаем над устранением последствий», — заявил представитель компании.
По оценке экспертов, производство и работа Jaguar Land Rover будут возобновлены не раньше, чем через семь недель, то есть только в ноябре. Проблема в том, что без выпуска автомобилей компания теряет огромные суммы — около $6 млн в день (около 500 млн рублей). Некоторые поставщики, оставшись без работы, и вовсе могут не пережить кризис.
«Не удивлюсь, если поставщики обанкротятся или как минимум сократят штат сотрудников», — прокомментировал ситуацию бывший генеральный директор Aston Martin Энди Палмер.
К расследованию кибератаки на Jaguar Land Rover привлечены полиция и спецслужбы Великобритании. Восстановлением цифровых мощностей предприятия занимаются ведущие специалисты страны по кибербезопасности.
