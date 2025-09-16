Единое приложение для российских автовладельцев Haval и Tank обзавелось новыми функциями

Что нового и интересного в обновлённом приложении Great Wall Motor?

© GWM

Российский офис Great Wall Motor анонсировал обновление единого мобильного приложения для владельцев автомобилей Haval, Tank, Ora и Wey. Программа обзавелась новыми функциями, рассказала пресс-служба компании в сообщении, которое поступило в редакцию «Рамблер/авто»

Теперь через приложение можно записаться на техническое обслуживание автомобиля, выбрать удобное время визита и подходящий дилерский центр, а также проложить маршрут до него. Кроме того, в программе появился так называемый гид по автомобилю: интерактивное руководство по эксплуатации, обучающие видеоролики, описание команд дистанционного управления и значений всех индикаторов приборной панели.

© GWM

Сохранены в приложении GWM и все функции, которые были доступны ранее: дистанционный запуск мотора, блокировка / разблокировка центрального замка, закрытие окон и люка, настройка климат-контроля, подогрев и вентиляция сидений, данные по запасу хода и давлению в шинах, определение местонахождения машины и прочее.

Обновленное мобильное приложение GWM с расширенным функционалом уже доступно для установки.

Стандартизированное приложение для владельцев Haval, Tank, Ora и Wey заработало в мае 2025 года. Работает программа на мобильных устройствах с операционными системами iOS не ниже 13.0 и Android не ниже 7.

