Флагманский кроссовер Aito Seres M9 дебютировал на арт-ярмарке Cosmoscow в Москве

Новый люксовый кроссовер выступил в качестве официального транспорта для гостей 13-й Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow, прошедшей в Москве.

© AITO Seres

Китайский премиальный автобренд Aito Seres предоставил шесть автомобилей для Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow, прошедшей с 12 по 14 сентября в Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы марки, которое поступило в редакцию «Рамблер/авто».

Гибридные кроссоверы Aito Seres при содействии Сбера и СберПервый, генеральных партнёров мероприятия, выступили официальным транспортом для трансфера гостей арт-ярмарки. Причём наряду с Aito Seres M7 был задействован флагманский M9, которого пока нет в официальной продаже в России.

«Шесть автомобилей обеспечили высокий уровень комфорта и стали надёжным транспортом для посетителей, позволив в том числе легко забрать с собой приобретенные произведения искусства», — рассказали в представительстве марки.

Ярмарка современного искусства Cosmoscow — крупнейший в России международный культурный проект в своей сфере. Мероприятие дебютировало в 2010 году и с 2014-го ежегодно объединяет ведущие отечественные и международные галереи, художников и коллекционеров. В этом году арт-ярмарка прошла на площадке «Тимирязев Центр» в Москве.

Aito Seres M9: китайский конкурент Mercedes-Benz GLE и BMW X5

Марка Aito Seres, принадлежащая китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei и автокомпании Seres, вышла на российский рынок весной 2024 года. Модельная гамма пока насчитывает две модели – M5 и M8, который как раз был задействован на Cosmoscow-2025.

Премьера Aito Seres M9 состоялась ещё осенью прошлого года, но до сих пор в свободном доступе эта модель не появилась. 5,2-метровый кроссовер находится в одном размерном классе с немецкими Mercedes-Benz GLE, BMW X5 и Audi Q7. Оснащается автомобиль силовой установкой с 1,5-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами с суммарной отдачей 496 л.с. (675 Н·м). До первой сотни автомобиль разгоняется за 4,9 секунды и развивает максимальную скорость 200 км/ч. Запас хода при заправленном под завязку баке и полностью заряженной батарее — 1362 км.

