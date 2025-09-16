АвтоВАЗ всё-таки перейдет на четырёхдневную рабочую неделю. Приказ уже опубликован

Российский автогигант последовал примеру КамАЗа и ГАЗа.

© АВТОВАЗ

Ведущий российский производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ переходит на укороченную рабочую неделю. Режим неполного рабочего времени на предприятиях тольяттинского автогиганта вступит в силу 29 сентября, об этом заявил председатель профсоюзной организации Сергей Зайцев.

Выступая на конференции работников АвтоВАЗа, глава профсоюза отметил, что после перехода на четырёхдневку будут сохранены уровень минимальной месячной оплаты труда, размер доплаты за работу на АвтоВАЗе и размер выплат женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком.

О том, насколько рассчитан режим четырёхдневки на АвтоВАЗе, не уточняется. Другие крупные отечественные автопроизводители, такие как КамАЗ и ГАЗ, перешли на сокращённую рабочую неделю ещё в конце июля. Причина одинаковая — падение российского авторынка и переполненные в связи с этим складские запасы автомобилей.

По сведениям «Автостата», АвтоВАЗ за январь-август текущего года продал 211 тысяч машин. Это ровно на четверть (25%) меньше, чем годом ранее.

«Приказ будет отменён». КамАЗ собирался перейти на трёхдневную рабочую неделю