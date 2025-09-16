Как получить бонусы за покупку автомобиля: Сбер запустил две акции для новых автовладельцев

Банк запустил кешбэк и розыгрыш бонусов СберСпасибо для покупателей новых автомобилей в кредит.

Новые автовладельцы машин российских марок Lada, «Москвич», а также китайских Haval, Changan, Chery и других, станут участниками розыгрыше бонусов СберСпасибо, которые можно потратить на бензин на заправочных станциях. Об условиях участия рассказала пресс-служба Сбера в сообщении, поступившем в редакцию «Рамблер/авто».

Участие смогут принять покупателей новых автомобилей в кредит. Акций будет две: в рамках в одной будет разыгран кешбэк, в другой — непосредственно сами бонусы.

Кешбэк в размере 3000 бонусов СберСпасибо за каждое внесение средств по автокредиту в течение года . Участвуют покупатели автомобилей Exeed, Hongqi, Chery, Geely, Haval, Tank, GAC, Soueast, Москвич, Jetour, Changan и Voyah, оформившие кредит с 15 сентября по 31 декабря 2025 года.

. Участвуют покупатели автомобилей Exeed, Hongqi, Chery, Geely, Haval, Tank, GAC, Soueast, Москвич, Jetour, Changan и Voyah, оформившие кредит с 15 сентября по 31 декабря 2025 года. 1,7 млн бонусов СберСпасибо. В розыгрыше смогут принять участие покупатели машин Lada, Omoda, Belgee, FAW/Jetta, Livan, УАЗ/Sollers и Evolute. Эти бонусы будут распределены между 13 победителями.

Обязательные условия участия в акции: покупка нового автомобиля в официальном дилерском центре и подписка на Сберпрайм до оформления кредита или в течение 30 дней после.

