Рассекречен новый Geely Emgrand: конкурент Lada Vesta в России изменился до неузнаваемости

Китайский седан стал крупнее, мощнее и быстрее.

© Geely

Китайский автоконцерн Geely готовит к запуску флагманский седан Emgrand пятого поколения. В продаже новинка появится уже в ближайшие месяцы, а пока представлены изображения и названы технические характеристики, которые в сравнении с актуальной моделью сильно изменились.

Согласно фотографиям, опубликованным порталом AutoHome, седан слегка обновился внешне. Радиаторная решётка стала массивнее, хотя и сохранила фирменный дизайн с 12 вертикальными хромированными планками. Фары более узкие, как и заостренные задние фонари. При этом выхлопных патрубков теперь два, а не один, что добавляет машине брутальности.

Ещё «Эмбгранд» крупнее своего предшественника: длина — 4815 (+22 мм), ширина — 1885 (+63 мм), высота — 1480 (+20 мм). Колёсная база выросла на 105 мм и составляет 2755 мм.

Изменился седан и технически. Если «четвёртый» Geely Emgrand оснащается атмосферником, то пятый получил 1,5-литровую «турбочетвёрку» мощностью 181 л.с. с крутящим моментом 290 Н·м. А классический «автомат» уступил место «роботу» с семью ступенями. Привод, как и полагается седану, — передний.

© Geely

Динамические характеристики, естественно, изменились со сменой мотора. С 0 до 100 км/ч новый Emgrand разгоняется за 7,9 секунды, что почти на пять секунд быстрее актуальной модели со 122-сильным мотором. Максимальная скорость пока не называется.

В продажу в Китае Emgrand пятого поколения выйдет до конца текущего года, а уже в следующем году появится на зарубежных рынках.

Седан Geely Emgrand актуальной версии официально продаётся в России с 2023 года и является главным конкурентом Lada Vesta, флагмана АвтоВАЗа. Автомобиль предлагается в пяти комплектациях стоимостью от 2 179 990 до 2 663 990 рублей. Как скоро модель нового поколения появится в нашей стране, пока неизвестно.

