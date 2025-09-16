АвтоВАЗ переходит на четырёхдневку: стали известны новые подробности

Сокращённый режим работы на АвтоВАЗе может продлиться полгода.

© Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ переходит на четырёхдневную рабочую неделю. Новый режим работы вступит в силу на заводах концерна 29 сентября, причём рассчитан он будет на шесть месяцев.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию вице-президента по персоналу и социальной политике АвтоВАЗа Дмитрия Михаленко, четырёхдневка вводится в компании до 28 марта 2026 года.

«При улучшении ситуации с продажами автомобилей режим четырёхдневной рабочей недели будет отменен», — сказано в презентации.

Переход на четырёхдневку тольяттинский автогигант объяснил стремлением избежать сокращения штата на фоне падения производства, связанного с уменьшением объёма отечественного авторынка.

Примечательно, что АвтоВАЗ стал первым российским автопроизводителем, обозначившим крайние сроки действия режима неполной рабочей недели. КамАЗ и ГАЗ, работающие по такому графику с июля, в своих заявлениях отмечали только, что вернутся к прежнему рабочему режиму как только наладится ситуация на авторынке.

Стоит отметить, что пока информация о переходе АвтоВАЗа на сокращённую рабочую неделю поступила только с конференции работников завода и этой самой презентации от вице-президента по персоналу и социальной политике. Официального заявления от компании пока не было.

Путин рассказал о планах по поддержке автопрома