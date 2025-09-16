«Вы за это будете отвечать». В России пропишут новые правила ремонта автомобиля по ОСАГО

Собственникам предоставят возможность самостоятельного выбора СТО, но при одном условии.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

С прошлого года Всероссийский союз страховщиков и Центробанк РФ обсуждают возможность снятия ограничений на выбор сервисов для ремонта автомобиля по ОСАГО. Новые правила находятся на стадии разработки, и стали известны очередные подробности о предлагаемых мерах.

Сейчас, напомним, автовладельцы могут восстанавливать автомобиль после ДТП только на аффилированных СТО, с которыми у страховщика есть договор. Имеется альтернатива в виде получения денег на ремонт от страховой компании и обращения в любой другой сервис, но при условии самостоятельной организации и контроля ремонта. Новая инициатива – это компромиссный вариант между двумя действующими правилами.

Как сообщает ТАСС, предлагается наделить автовладельцев правом самостоятельного выбора СТО без натурального возмещения по «автогражданке». Страховщики будут участвовать в организации ремонтно-восстановительных работ, однако отвечать за выбор станции ремонта автомобиля и заниматься возможными разногласиями с сервисом будет собственник машины.

«Если вы принимаете решение о ремонте самостоятельно, и что-то пошло не так, вы за это будете отвечать», — рассказал о новом правиле заместитель директора департамента страхового рынка Банка России Никита Теплов.

За что именно придётся отвечать автовладельцам, не уточняется. Но, например, в ноябре 2024 года при обсуждении данного правила предлагалось снять со страховщиков ответственность за превышение максимально допустимого срока ремонта в 30 дней.

Как получить компенсацию за повреждение авто на ремонтируемом участке дороги: полное руководство к действию