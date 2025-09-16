Госдума одобрила ужесточение наказания за перевозку детей без автокресел. Как изменятся штрафы

Штрафы за нарушение правил перевозки детей вырастут в два раза.

Госдума РФ поддержала в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за отсутствие детского удерживающего устройства (ДДУ) в автомобиле при перевозке детей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Проект поправок предлагает увеличить в несколько раз административное наказание за нарушение правил перевозки детей. Если законопроект получил «зеленый свет» и дальше, то штрафы ГАИ увеличатся следующим образом:

Физические лица: с 3000 до 5000 рублей;

с 3000 до 5000 рублей; Должностные лица: с 25 000 до 50 000 рублей;

с 25 000 до 50 000 рублей; Юридические лица: со 100 000 до 200 000 рублей.

Согласно действующим нормам, детей до 7 лет разрешается перевозить только со специальным креслом или бустером. Допускается перевозка маленьких пассажиров возрастом 7-11 лет без ДДУ, но только на заднем сиденье и обязательно с использованием ремня безопасности.

Следующее рассмотрение законопроекта о повышении штрафов за перевозку детей без удерживающего устройства состоится в Госдуме через месяц — 15 октября. После утверждения во втором и третьем чтениях документ будет направлен в Совет Федерации, а уже затем, в случае дальнейшего одобрения, поступит на подпись президенту России Владимиру Путину.

