Названы самые популярные люксовые автомобили в России

Спрос на машины сегмента Luxury за год вырос на четверть.

© Rolls-Royce

Новые люксовые автомобили — один из немногих сегментов российского авторынка, который находится в плюсе относительно 2024 года. Несмотря на свою дороговизну и недоступность, машины этого класса прибавили в продажах почти на 25%.

Как следует из данных «Автостата», в августе было продано 55 автомобилей сегмента Luxury. Это на 10% больше в сравнении с концом лета прошлого года. И ещё заметнее продажи выросли в годовом объёме: с января по август реализовано 448 машин: +23% относительно аналогичного периода в 2024 году.

Топ-5 самых продаваемых марок люксовых автомобилей в России в августе 2025 года:

Bentley — 18 штук; Lamborghini — 11; Ferrari — 5; Aston Martin — 2; Maserati — 1.

Самой продаваемой люксовой машиной стал Rolls-Royce Cullinan, возглавивший модельный рейтинг восьмой месяц подряд. Но если в июле роскошный кроссовер разошёлся тиражом 19 штук, то в августе было куплено 11 экземпляров. С третьей на вторую строчку за месяц поднялся Lamborghini Urus — 10 автомобилей. Купе Bentley Continental GT с результатом 9 единиц вытеснил из лидирующей тройки Bentley Bentayga.

