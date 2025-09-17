Названы самые популярные люксовые автомобили в России
Спрос на машины сегмента Luxury за год вырос на четверть.
Новые люксовые автомобили — один из немногих сегментов российского авторынка, который находится в плюсе относительно 2024 года. Несмотря на свою дороговизну и недоступность, машины этого класса прибавили в продажах почти на 25%.
Как следует из данных «Автостата», в августе было продано 55 автомобилей сегмента Luxury. Это на 10% больше в сравнении с концом лета прошлого года. И ещё заметнее продажи выросли в годовом объёме: с января по август реализовано 448 машин: +23% относительно аналогичного периода в 2024 году.
Топ-5 самых продаваемых марок люксовых автомобилей в России в августе 2025 года:
- Bentley — 18 штук;
- Lamborghini — 11;
- Ferrari — 5;
- Aston Martin — 2;
- Maserati — 1.
Самой продаваемой люксовой машиной стал Rolls-Royce Cullinan, возглавивший модельный рейтинг восьмой месяц подряд. Но если в июле роскошный кроссовер разошёлся тиражом 19 штук, то в августе было куплено 11 экземпляров. С третьей на вторую строчку за месяц поднялся Lamborghini Urus — 10 автомобилей. Купе Bentley Continental GT с результатом 9 единиц вытеснил из лидирующей тройки Bentley Bentayga.