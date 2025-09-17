Первый автомобиль AUDI вызвал ажиотаж в Китае: 10 153 заказов за 30 минут

«Первенец» AUDI без четырёх колец опередил по темпам заказов даже бестселлер китайского рынка Xiaomi SU7.

Во вторник, 16 сентября, стартовали продажи первого автомобиля нового бренда AUDI, созданного немецкой Audi специально для китайского рынка. Концерн из Ингольштадта возлагает большие надежды на эту марку, и пока спрос соответствует ожиданиям.

По информации портала CarNewsChina, за первые полчаса после запуска продаж на фастбэк AUDI E5 поступило 10 153 заказов. Даже суперседану Xiaomi SU7 Ultra потребовалось два часа для того, чтобы собрать такое большое количество заявок.

AUDI E5 предлагается в четырёх вариантах силовой установки, версиях с передним и полным приводом и тяговыми батареями трёх модификаций. В топовой комплектации фастбэк оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 787 л.с., разгоняется до 100 км/ч всего за 3,4 секунды, развивает максимальную скорость 230 км/ч и проезжает на одном заряде до 650 км.

Стоимость AUDI E5 — от 235 900 юаней (2,7 млн рублей) до 319 900 юаней (3,7 млн рублей).

Новый бренд от компании Audi со знакомым названием, но написанный заглавными буквами и без эмблемы в виде четырёх колец, ориентирован на молодых водителей, которым не интересны автомобили оригинальной марки. К 2027 году линейку AUDI должны пополнить электрические седан и кроссовер.

