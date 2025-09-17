В линейке возрожденной «Волги» будет минимум три модели
В списке претендентов на включение в модельную гамму — один кроссовер и два седана.
По меньшей мере три автомобиля Geely находятся в списке претендентов на выпуск в России под названием «Волга». Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников, знакомых с планами китайской компании и российского предприятия «Производство легковых автомобилей» (ПЛА).
По сведениям инсайдеров, изначально под маркой «Волга» планировалось наладить сборку седана Geely Emgrand. Но сейчас обсуждается также возможность выпуска популярного в России кроссовера Monjaro. Третий кандидат на ребрендинг — седан бизнес-класса Preface.
«Впрочем, финального решения по модельному ряду пока не принято», — отметил собеседник «Коммерсанта».
Выпуск планируется наладить на легковом конвейере Горьковского автозавода, который арендует фирма «Производство легковых автомобилей», владеющая маркой «Волга». Сроки запуска проекта источники не называют.
Между тем, официальный представитель ПЛА и вовсе заявил, что они не ведут переговоры с Geely о выпуске автомобилей китайской компании на своих мощностях. Geely, в свою очередь, от комментариев отказалась.