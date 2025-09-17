В линейке возрожденной «Волги» будет минимум три модели

В списке претендентов на включение в модельную гамму — один кроссовер и два седана.

© Geely

По меньшей мере три автомобиля Geely находятся в списке претендентов на выпуск в России под названием «Волга». Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников, знакомых с планами китайской компании и российского предприятия «Производство легковых автомобилей» (ПЛА).

По сведениям инсайдеров, изначально под маркой «Волга» планировалось наладить сборку седана Geely Emgrand. Но сейчас обсуждается также возможность выпуска популярного в России кроссовера Monjaro. Третий кандидат на ребрендинг — седан бизнес-класса Preface.

© Geely

«Впрочем, финального решения по модельному ряду пока не принято», — отметил собеседник «Коммерсанта».

Выпуск планируется наладить на легковом конвейере Горьковского автозавода, который арендует фирма «Производство легковых автомобилей», владеющая маркой «Волга». Сроки запуска проекта источники не называют.

© Geely

Между тем, официальный представитель ПЛА и вовсе заявил, что они не ведут переговоры с Geely о выпуске автомобилей китайской компании на своих мощностях. Geely, в свою очередь, от комментариев отказалась.

ГАЗ раскрыл неожиданные подробности о возрождении «Волги»