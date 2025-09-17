«Дизель еле влез под капот». УАЗ столкнулся с проблемами при модернизации «Патриота»

Источник рассказал о сложностях установки китайского силового агрегата на российский внедорожник.

© УАЗ

Ульяновский автозавод готовит к выпуску рестайлинговый внедорожник УАЗ «Патриот». Флагман модельной линейки получит совершенную новую техническую «начинку», интеграция которой прошла не без проблем, сообщает инсайдерский Телеграм-канал «Автопоток».

Обновлённый «Патриот» получил турбодизель 2,0, 6-ступенчатую «механику» и раздаточную коробку с электронно-механическим управлением. Все агрегаты поставлены китайской компанией JAC. 136-сильный мотор на «тяжелом топливе» станет альтернативой модернизированному 2,7-литровому бензиновому ЗМЗ с отдачей 150 л.с.

«Дизель по своим габаритам еле влез под капот «Патриота», так же с трудом удалось скомпоновать МКП и раздаточную коробку JAC. Спроектированный по канонам 80-90-х кузов не мог учитывать навесного оборудования из 2020-х», — рассказал источник.

Старт серийного производства обновленного внедорожника УАЗ «Патриот» запланирован до конца текущего года. Вероятнее всего, в продаже новинка появится уже в начале 2026 года.

На УАЗе запустили абсолютно новый конвейер. Тут будут выпускать рамы для пикапов Sollers