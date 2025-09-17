«Рынок просто умрёт». Китайскому автопрому предрекли кризис

Что общего между китайской автоиндустрией и велосипедом?

Китайская автомобильная промышленность попала в замкнутый круг и в скором времени рискует оказаться в серьёзном кризисе. Об этом предупредил Reuters, изучивший последние тенденции на авторынке в Поднебесной.

Как говорится в публикации по итогам исследования, субсидии и другие меры государственной поддержки, которые несколько лет назад привели к расцвету китайской автоиндустрии, теперь возымели обратный эффект. Следуя правительственной линии, автокомпании в Поднебесной всегда ставили производственные задачи выше потребительского спроса, и подобная политика привела к двум большим проблемам.

Поскольку в Китае выпускается больше машин, чем можно продать, большинство автопроизводителей и дилеров работают себе в убыток. Так, например, сейчас зарабатывают лишь 30% дилерских центров в Поднебесной. Ситуация усугубляется и тем, что для продажи автомобилей с переполненных складов они вынуждены вводить скидки до 20%. Часть новых машин и вовсе сбрасывают на «серые» рынки, и потом они «всплывают» где-нибудь на распродажах в соцсетях или за рубежом, что тоже не приводит к прибыли для производителей и дилеров.

Плюс, на фоне государственных субсидий на строительство автозаводов в Китае возник огромный переизбыток производственных мощностей: суммарно предприятия в стране способны выпускать около 45 млн автомобилей, это вдвое больше, чем объём производства за весь прошлый год.

На внешние рынки большой надежды нет. Во-первых, многие «китайцы» выпускают автомобили только для внутреннего пользования. А во-вторых, на таких крупных рынках, как Европа и США, им приходится иметь дело с заградительными пошлинами. Добавим от себя, российскому рынку сейчас хватает и своих проблем, которые не в последнюю очередь связаны с переизбытком китайских машин на складах.

Проблема в том, что и остановиться китайские автопроизводители не могут, поскольку без выполнения целевого плана лишатся дотаций от государства, а значит, окончательно потеряют средства на существование.

«Это как езда на велосипеде: пока ты крутишь педали, остаёшься в равновесии», — говорит собеседник Reuters.

Однако до бесконечности авторынок в КНР перенасыщаться не может, и в перспективе вся эта ситуация может привести к банкротству многих автокомпаний, дилерских центров и массовым увольнениям. Причём прогнозы неутешительные. Так, по оценке консалтинговой компании AlixPartners, к 2030 году на рынке останется лишь 15 из 129 нынешних китайских брендов гибридов и электромобилей, которые сейчас занимают основную долю местного рынка. Гендиректор Xpeng Хэ Сяопэн и вовсе допустил, что к началу следующего десятилетия выживут только восемь марок.

«Надвигающийся кризис сильно ударит по экономике Китая, учитывая, что на автомобильную промышленность и связанные с ней сектора приходится около одной десятой валового внутреннего продукта», — пишет Reuters.

Как избежать кризиса? Ещё минувшим летом Торгово-промышленная палата автомобильной промышленности провинции Хэнань в публичном письме обратилась к автопроизводителям с просьбой: «Мы просим пересмотреть политику так, чтобы объём выпуска соответствовал потребительскому спросу. Без каналов сбыта рынок просто умрёт».

