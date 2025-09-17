Новые подробности о российском электромобиле «Молния»: что известно об инновационном проекте
Основные технические характеристики, фотографии и список зарубежных конкурентов.
Загадочный проект российского автомобиля «Молния» напомнил о себе после года тишины. Опубликованы свежие фотографии и раскрыты некоторые новые подробности об электрокаре.
Впервые макет электроседана показали на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030» в августе 2024 года. Теперь в рамках конкурса «Лучший промышленный дизайн России» состоялась презентация проекта.
На представленных изображениях машина не отличается от макета, показанного летом прошлого года: Г-образная передняя светотехника, выдвижные дверные ручки, хромированные многоспицевые диски, элегантные обводы кузова с сильно заваленным лобовым стеклом, линия крыши, плавно перетекающая в корму с неким подобием «утиного хвоста», и короткий задний свес.
Пока представлен лишь дизайн-проект, то есть пока нет даже предсерийного прототипа. Но планы у разработчиков амбициозные. «Рамблер/авто» собрал всё, что на данный момент известно о «Молнии».
Ключевые факты об электроседане «Молния»:
- Разработкой машины занимается дирекция по развитию электротранспортных средств, структурное подразделение ГУП «Московский метрополитен». По сути, это проект правительства Москвы;
- Базироваться автомобиль будет на универсальной модульной платформе, созданной российскими инженерами;
- Седан D-класса как минимум на 70% будет состоять из отечественных комплектующих, деталей и агрегатов;
- Автомобиль получит 204-сильный электродвигатель российской разработки;
- Тяговая батарея ёмкостью 85 кВт⋅ч обеспечит запас хода на одном заряде свыше 400 км;
- Будет несколько комплектаций, конфигурация салона одна – пятиместная;
- Среди зарубежных аналогов «Молнии» — Zeekr 007, Tesla Model 3 и BYD Han;
- Участие в проекте принимают около 600 российских компаний различных профилей;
- Сборка автомобиля будет налажена на Московском автозаводе, который сейчас выпускает автомобили «Москвич»;
- Седан прежде всего будет поставляться на российский рынок, но, возможно, что также появится в дружественных России странах.
Срок запуска серийного производства и стоимость электрического седана «Молния» пока неизвестны. Отмечается только, что продажи, гарантийное и послепродажное обслуживания будут осуществляться через официальную дилерскую сеть.
