Произошла первая в мире крупная авария с участием летающих машин

Два летательных аппарата EVTOL с людьми на борту столкнулись в воздухе.

© Chen Sihan/XinHua/Global Look Press

Летающие автомобили пока только находятся на начальной стадии развития и тестирования. До их массового использования как минимум ещё несколько лет, однако первое «ДТП» с их участием уже произошло.

Во вторник, 17 сентября, два так называемых EVTOL (электрические летательные аппараты, работающие на низких высотах) столкнулись в Чанчуне на северо-востоке Китая. Обе летающие машины должны были принять участие в авиашоу, которое пройдёт в ближайшие выходные.

Как сообщает CNN, во время тренировочного полёта пилоты не рассчитали расстояние между собой и столкнулись. Одна машина получил повреждение корпуса и загорелась при падении, другая – благополучно приземлилась. К счастью, обошлось без жертв.

Не уточняется, как спасся пилот загоревшегося аппарата – вероятнее всего, катапультировался ещё до падения. По крайней мере, некоторые китайские летающие машины оснащаются баллистической многопарашютной системой, которая «отстреливается» в случае ЧП и обеспечивает пилоту и пассажирам мягкую посадку.

Оба летательных аппарата принадлежали Xpeng Aeroht, дочерней компании китайской корпорации Xpeng, которая планирует запустить серийный выпуск EVTOL уже в 2026 году.

