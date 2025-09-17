Классическую «Ниву» стали красить в цвет «Амазония». На подходе ещё две новые эмали

Раньше зелёный металлик был в палитре Lada Niva Travel.

© Новая Lada Тольятти/vk.com

Ещё в начале текущего года инсайдеры концерна АвтоВАЗ обещали, что внедорожник Lada Niva Legend получит три новых цвета кузова. Автомобиль с одним из этих окрасов уже сошёл с конвейера.

Фотографии «Нивы» в зелёном металлике под названием «Амазония» опубликовало сообщество «Новая Lada Тольятти». Эта эмаль наверняка знакома «нивоводам», поскольку до июля 2023 года была в палитре Lada Niva Travel.

© Новая Lada Тольятти/vk.com

В прайс-листе Lada Niva Legend на официальном сайте АвтоВАЗа новой расцветки нет. Пока в доступе представлены только бесплатные белый, чёрный и тёмно-зелёные цвета, а также тёмно-серый, серебристый и золото-коричневый за доплату в размере 20 тысяч рублей. Скорее всего, «Амазония» тоже будет платным – на Niva Travel стоимость этого цвета составляла 11 тысяч рублей.

«Сталкер» и «Ралли»

Летом одновременно вместе с «Амазонией» инсайдеры анонсировали ещё два новых оттенка Lada Niva Legend: золотисто-оранжевый «Ралли» и насыщенный тёмный «Сталкер». Так что дальнейшее расширение палитры классической «Нивы», похоже, не за горами.

