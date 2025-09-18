Выдача автокредитов в России побила рекорд с ноября 2024 года

Впервые с октября количество выданных автокредитов превысило отметку в 100 тысяч.

© Shatokhina Natalya/news.ru/Global Look Press

Август стал рекордным месяцем в 2025 году не только по продажам новых и подержанных автомобилей в России. За один месяц объём выданных автокредитов увеличился на 10,3% — с 98,3 тысяч до 108,9 тысяч, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Впервые с октября прошлого года количество выданных кредитов на покупку автомобиля в нашей стране превысило отметку в 100 тысяч. Предыдущие девять месяцев рекордным был показатель, установленный в июле текущего года.

Объем выданных автокредитов в денежном эквиваленте увеличился в сравнении с июлем на 13,6% — с 135,5 до 154,8 млрд рублей.

«Выдача автокредитов стабилизировалась и постепенно восстанавливается. Это связано, прежде всего, с некоторым удешевлением автокредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей», — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Наибольшее число автокредитов в регионах России в прошлом месяце было выдано в Московской области — 7,2 тысяч единиц. Следом идут Москва (6,9 тысяч), Республика Татарстан (5,8 тысяч), Санкт-Петербург (5,3 тысячи) и Краснодарский край (4,7 тысяч).

По сравнению с августом прошлого года, выдача автокредитов в России, правда, оказалась меньше на 30,2%. В 2024 году в конце лета россияне оформили 170,2 тысяч займов на покупку автомобиля.

