Xiaomi тестирует экстремальный кроссовер: новый претендент на звание самого быстрого «китайца»

В линейке Xiaomi будет два автомобиля с двигателем мощностью 1526 л.с.

© Niubei Sheguiren/weibo

Спортивная версия электрокроссовера Xiaomi YU7 замечена на тестах на «Северной петле» Нюрбургринга. Шпионские фотографии «заряженного» паркетника опубликовал портал CarNewsChina.

Отличить спортивную модификацию кроссовера от обычной можно по широким колёсным аркам, большим дискам, жёлтым тормозным суппортам и уменьшенному дорожному просвету. Как и подобает тестовому образцу, автомобиль, запечатленный на Нюрбургринге, имеет защитный камуфляжный окрас.

О создании экстремальной модификации первого кроссовера Xiaomi впервые стало известно в июле этого года, вскоре после старта продаж YU7. Изначально предполагалось, что называться эта версия будет YU7 Ultra по примеру улучшенного варианта седана SU7. Однако по последним сведениям, «заряженная» версия получила наименование Xiaomi YU7 GT.

© Niubei Sheguiren/weibo

Как утверждают источники, Xiaomi YU7 GT унаследовал силовую установку как раз от SU7 Ultra. Это трёхмоторный электрический агрегат с отдачей 1526 л.с. (1770 Н·м). Седан с этим двигателем разгоняется до 100 км/ч за 1,9 секунды и развивает максимальную скорость 350 км/ч.

Xiaomi SU7 Ultra после дебюта в середине 2024 года хорошо «погремел» на мировых гоночных трассах, установив множество рекордов круга. В июне седан даже вошёл в топ-3 самых быстрых автомобилей в истории Нюрбургринга. Будет ли кроссовер Xiaomi YU7 GT таким же быстрым? Посмотрим. Может быть, уже в ближайшее время станет известно время круга с тестов на Нюрбургринге.

