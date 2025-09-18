Краш-тест выявил проблемы с безопасностью Tesla Cybertruck: что не так с пикапом

У специалистов возникли вопросы к фарам, системе предупреждения о непристегнутых ремнях безопасностях и защите пассажиров на заднем ряду.

© Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Футуристичный пикап Tesla Cybertruck прошёл краш-тесты после обновления конструкции днища в апреле нынешнего года. Результаты испытаний в целом оказались хорошими, за исключением одного «но».

Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS), одна из главных ассоциаций США, проводящая крупномасштабные краш-тесты, устроил «Кибертраку» фронтальные испытания. Защита головы, груди и ног водителя получила наивысшую оценку, как и работа ремней безопасности на передних и задних сидений. Прочность конструкции машины и каркаса безопасности тоже получила максимальный балл.

Несмотря на высокие показатели, Tesla Cybertruck не получил максимальную оценку. Во-первых, признана слабой защита груди пассажира на заднем ряду. А во-вторых, специалисты IIHS назвали неудовлетворительной работу фар. Причина – сильные блики при ближнем свете, что может ослепить водителей на встречной полосе. Кроме того, слабое освещение дороги с левой стороны ограничивает видимость.

Наконец, получить максимальную оценку Tesla Cybertruck помешала система предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности: звуковое и визуальное оповещение длится менее минимально положенных 30 секунд.

Примечательно, что на краш-тестах другой американской организации NHTSA в феврале этого года Cybertruck получил максимальные пять звёзд. Правда, без проблем тогда тоже не обошлось: за защиту пассажира на переднем сиденье пикап получил четвёрку.

Tesla Cybertruck отличился на краш-тестах NHTSA