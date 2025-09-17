Почему платные парковки – это полезно: рассказали в правительстве Москвы

В столичной мэрии подвели итоги второй волны расширения зоны платных парковок в 2025 году.

© Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Месяц назад, 15 августа, в Москве прошла вторая в этом году волна расширения зоны платных парковок, под которую попали десятки улиц на юге и северо-западе столицы, а также в районах за пределами Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). За это время количество нарушений на стоянках сократилось до 88%, сообщили в столичной мэрии.

С введением платы минимум 40 рублей в час за стоянку парковочные места стали освобождаться быстрее, а водители — реже нарушать правила стоянки и остановки и оставлять машины вторым рядом или на тротуарах.

Наибольший позитивный эффект после изменений зафиксирован на Уральской улице: количество нарушений сократилось на 88%. На улице Героев Панфиловцев стало на 69% меньше нарушений, улице Андреевке — на 63%, улице Летчика Ульянина — на 60% и Дмитровском проезде — на 51%.

«Расширение зоны резидентных разрешений дает приоритет местным жителям при парковке возле дома, а также повышает безопасность на улицах города. Оборачиваемость парковок увеличивается, благодаря чему водителям проще найти свободные места и парковаться правильно», — прокомментировал Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности.

Третья и последняя в 2025 году волна расширения зон платных парковок в Москве запланирована на 3 октября. Затронет она в основном отдаленные от центра районы, в том числе за пределами МКАД, как, например, Новая Москва.

