Водителей хотят освободить от штрафов за перевозку некоторых детей без автокресел

Эксперты не уверены, что такая поправка к системе штрафов сработает.

Депутаты Госдумы РФ предложили освободить автомобилистов от административной ответственности, если перевозка ребёнка по правилам невозможна. О готовящемся законопроекте сообщила газета «Известия».

Речь идёт о случаях, когда использование детского удерживающего устройства (ДУУ) невозможно по причине ряда заболеваний у ребёнка, при которых его следует перевозить в лежачем или полулежачем положении. Авторы закона отметили, что бывают случаи, когда водителей штрафуют за перевозку без автокресла детей с церебральным параличом, а такси отказываются от заказа, опасаясь штрафа.

Как рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, поправка будет рассмотрена во втором чтении законопроекта о новых штрафах за нарушение правил перевозки детей, намеченном на 15 октября.

Впрочем, эксперты, в том числе из медицинской сферы, сомневаются, что предложение депутатов получит «зелёный свет». По мнению большинства, невозможно прописать на законодательном уровне все обстоятельства, при которых перевозка ребёнка с заболеванием будет оправданной. Плюс, отмечается, что если ситуация действительно тяжёлая, достаточно понимания со стороны сотрудника ДПС, чтобы избежать штрафа.

В 2022 году подобная инициатива уже находилась на рассмотрении в Госдуме и была отклонена.

