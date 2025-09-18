«Вскоре увидим в топ-5». Эксперт рассказал о продажах нового автобренда в России

Кроссоверы новой российской марки пользуются спросом.

© Tenet

За месяц с небольшим после старта продаж автомобили новой марки Tenet разошлись тиражом в полтысячи экземпляров. Об этом рассказал основатель и генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.

По оценке эксперта, на данный момент реализовано около 500 автомобилей Tenet. 446 экземпляра из этого количества проданы за две первые недели сентября. 50% всех продаж приходится на модель T7, по 25% — на Т4 и Т8.

«Учитывая, что автомобили Tenet замещают модельную линейку Chery Tiggo, статистика продаж будет расти очень быстро. Не исключаю, что вскоре мы увидим этот бренд в топ-5 российского авторынка», — написал Целиков в своём Телеграм-канале.

Все три кроссовера Tenet представляют собой ребрендированные модели Chery Tiggo, которые ранее продавались в России под оригинальным названием. Так, три года подряд, с 2022-го по 2024-й, Chery Tiggo 7 Pro Max и Chery Tiggo 4 Pro оказывались в топ-5 самых продаваемых иномарок в нашей стране.

Какие ушедшие автобренды могут вернуться в Россию и на каких условиях