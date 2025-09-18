Пропавший проект о повышении утильсбора с 1 ноября вернули в реестр: изменилось ли что-нибудь?

«Рамблер/авто» обнаружил, что нашумевший законопроект об «утиле» снова появился в электронной базе.

© Илья Наймушин/РИА Новости

Новая методика расчета утилизационного сбора на автомобили снова находится в электронной базе Правительства РФ с законопроектами. Несколько дней назад проект поправок внезапно пропал из реестра, и до сих пор непонятно, с чем именно было связано это исчезновение.

Впервые законопроект об утильсборе по-новому был опубликован в прошлую пятницу, 12 сентября. Авторы поправок предлагают уже с 1 ноября добавить в схему расчета мощность мотора, которой в текущей «формуле» нет. Чем больше лошадиных сил выдаёт двигатель, тем выше будет коэффициент при расчёте «утиля». Сейчас пошлина на будущую утилизацию автомобиля рассчитывается исходя из объёма мотора и года выпуска транспортного средства.

По неофициальной версии, проект поправок в начале этой недели убрали из электронной базы из-за недовольства граждан, написавших большое количество негативных отзывов. По официальной, на портале правовой информации произошёл сбой, из-за которого опубликованные документы оказались недоступны для просмотра.

Судя по статусу и описанию заново появившегося документа, никаких изменений в законопроекте не произошло. Проект постановления, состоящий из 15 страниц, по-прежнему находится на стадии публичного обсуждения, а в качестве даты последнего изменения указано 12 сентября, то есть день публикации.

