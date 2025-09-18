Россия заняла второе место в Европе по продажам новых автомобилей

Объём продаж новых легковушек в России в августе стали одним из самых больших среди стран Европы.

© Shatokhina Natalya/news.ru/Global Look Press

Российский авторынок не просто остался в тройке крупнейших в Европе по итогам августа, но и отыграл одну позицию, поднявшись на второе место. Так высоко в европейском рейтинге продаж новых авто Россия не была с осени прошлого года, следует из данных «Автостата».

В последнем месяце лета в России было продано 122 235 новых легковушек. Только в одной стране Европы объём реализации оказался больше — 207 229 машин в Германии. На третьем месте с достаточно солидным отставанием от российских продаж идёт французский рынок с 87 850 единицами.

Продажи новых легковых автомобилей в России резко пошли вверх в июле, когда спрос по сравнению с июнем вырос на 34% — с 90 116 до 120 649 штук. Российский рынок тогда совершил рывок с шестого на третье место в европейском рейтинге, а теперь, как видим, прибавил ещё на одну строчку.

В предыдущий раз Россия была на втором месте среди стран Европы по продажам новых авто в октябре 2024 года и тогда тоже уступила только немецкому рынку. Правда, объём реализации осенью прошлого года был намного больше — 171 179 единиц.

«Очень существенная разница». Эксперт рассказал о новой тенденции на российском авторынке