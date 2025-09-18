«В пределах 10%». Эксперт спрогнозировал дальнейший рост цен на бензин в России

Эксперт Юрий Станкевич в разговоре с «Рамблер/авто» спрогнозировал дальнейшую ситуацию на топливном рынке.

С начала 2025 года бензин в России подорожал на 7,21%, обогнав инфляцию более чем в полтора раза, а на бирже стоимость топлива несколько раз обновила исторический максимум. Скорее всего, это не предел, предупредил заместитель председателя комитета по энергетике Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Юрий Станкевич.

По данным Росстата, в начале осени средняя стоимость одного литра составляла 59,35 рублей за АИ-92 и 64,78 рубля за АИ-95. По словам эксперта, правительство постарается любыми способами сдержать рост цен на топливо, однако есть риск, что бензин и дизель будут дорожать и дальше.

«Есть основания полагать, что к концу 2025 года розничные цены вырастут в пределах 10%, что выше параметров общей инфляции, предусмотренной макроэкономическими прогнозами», — сказал Станкевич в беседе с «Рамблер/авто», добавив, что дальнейшая стоимость топлива будет зависеть от целого ряда факторов, в том числе внешних.

