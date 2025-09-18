АвтоВАЗ начал выпускать Lada Iskra в Санкт-Петербурге: какие версии там будут собирать

Новая Lada Iskra встала на конвейер уже второго завода. После запуска производства модели в Тольятти семейство «Искры» получило прописку на предприятии «Автозавод Санкт-Петербург». Это уже третья в стране площадка, которая выпускает автомобили Lada.

«Автозавод Санкт-Петербург» — это бывший завод Nissan в Северной столице, который в ноябре 2022 года перешёл к ФГУП «НАМИ», а затем сменил ещё несколько собственников. Сначала на нём под названием «Лада Санкт-Петербург» планировали выпускать кроссовер Lada X-Cross 5 (он же FAW Betsune T77), но в итоге всё ограничилось нескольким десятком собранных автомобилей, которые в продажу не поступили.

Затем, в очередной раз сменив вывеску и получив своё нынешнее имя, завод взялся за сборку кроссоверов нового бренда Xcite, однако ни Xcite X-Cross 7, ни Xcite X-Cross 8 (перелицованные Chery Tiggo 7 Pro и Chery Tiggo 8 Pro соответственно) бестселлерами рынка не стали.

© АВТОВАЗ

19 июня 2025 года на ПМЭФ президент АвтоВАЗа Максим Соколов и генеральный директор ООО «Автозавода Санкт-Петербург» Иван Миронов в присутствии губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова подписали подписано соглашение о сотрудничестве между технологическими партнерами при подготовке процессов производства и старта сборки на производственной площадке модели Lada Iskra.

Максим Соколов, комментируя соглашение, отметил, что «совместный сборочный проект обеспечит сохранение опытного коллектива автозавода и даст дополнительные заказы для российской компонентной отрасли».

В июне об объёмах производства и сроках его начала не сообщалось, пока специальная рабочая группа не проработает все аспекты проекта, но в конце августа было официально объявлено, что до конца 2025 года «Автозавод «Санкт-Петербург» может выпустить до 4000 тысяч Lada Iskra.

За прошедшее с момента подписания соглашения время на «Автозаводе Санкт-Петербург» перенастроили имеющееся оборудование и установили, обучили персонал и отладили логистические цепочки по поставке машинокомплектов для сборки из Тольятти.

© Максим Вершинин

В течение лета в Северную столицу отправили 200 машинокомплектов Lada Iskra, на которых отрабатывались технологические операции, обучение персонала и контроль качества. «Набор для сборки» автомобиля включает в себя включает в себя окрашенный кузов, силовой агрегат, элементы салона, шасси и другие компоненты — их около 1000 сборочных единиц для одной машины.

В Санкт-Петербурге будут собирать всю линейку Lada Iskra — седаны, универсалы Iskra SW и их «внедорожную» модификацию Iskra SW Cross во всех доступных для модели цветах. Однако базовая комплектация без кондиционера в Северной Столице производиться не будет.

При этом, питерскую прописку получат версии как с 90-сильным мотором 1.6 в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, так и с более мощным двигателем на 106 л.с. с трансмиссиями от китайской WLY — 6-ступенчатой «механикой» и вариатором.

© АВТОВАЗ

Заявлено, что машины, выпущенные в Санкт-Петербурге будут полностью идентичны автомобилям, собранным на заводе АвтоВАЗ в Самарской области.

«VIN-номер такой же как у машин в Тольятти. Покупатель никогда не узнает, где его автомобиль собран», – заявили корреспонднету «Рамблер/авто» представители ООО «Автозавод Санкт-Петербург».

По их словам, основная цель соглашения – это сохранить автомобильный кластер в Питере и загрузить завод работой. Вместе с тем, на предриятии отмечают, что «кроссоверы ХСite больше не собирают, но проект не закрыт».

Отличия сведутся разве что к обязательной маркировке, где будет указано место производства автомобилей. И судя по тем экземплярам Lada Iskra, что представили на заводе в Санкт-Петербурге, так оно и есть.

Летом Максим Соколов отмечал, что постановка Lada Iskra на конвейер завода в Санкт-Петербурге позволит вывести «проект в Петербурге из такой зоны турбулентности, в которой он находился из-за неопределённости с теми или иными брендами, моделями — китайских или каких-то других автомобилей». По его словам этом должно помочь удвоение объёмов выпуска отечественной модели уже в 2026 году.

© АВТОВАЗ

С машиной связаны большие ожидания не только АвтоВАЗа, но и площадки «Автозавод Санкт-Петербург» — фактически это будет единственная модель в гамме предприятия, поскольку выпуск кроссоверов Xcite на протяжении всего этого проекта был символическим, а теперь и вовсе приостановлен. А «Искра» может зажечь новую жизнь сборочной площадки в Санкт-Петербурге.