Максим Соколов: до конца сентября АвтоВАЗ отгрузит дилерам около 1500 автомобилей Lada Iskra

Президент АвтоВАЗа рассказал об отгрузке машин нового семейства в дилерские центры.

До конца сентября российский концерн АвтоВАЗ отгрузит в дилерские центры около 1,5 тысячи автомобилей нового семейства Lada Iskra. Об этом на встрече с журналистами в рамках запуска дополнительной площадки в Санкт-Петербурге заявил глава концерна Максим Соколов.

«Старт продаж был в Тольятти, Санкт-Петербурге и Москве. Сейчас начнём отгружать в первую очередь в агломерации – Новосибирск и другие города. Порядка 1000 машин отгрузим до конца сентября.

Всё, что производим, мы отгружаем. Конечно, был период раскачки производства. Это 300-400 автомобилей. То есть получается, что до конца сентября порядка 1500 автомобилей», – приводит слова Соколова корреспондент «Рамблер/авто».

Старт производства Lada Iskra на головном заводе АвтоВАЗа состоялся в апреле этого года. Стоимость автомобиля составляет 1 249 000 рублей.

