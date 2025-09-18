АвтоВАЗ скорректировал план выпуска Lada Iskra в Санкт-Петербурге

Президент тольяттинского концерна рассказал, сколько будет выпущено экземпляров Lada Iskra на заводе в Северной столице до конца 2025 года.

© Максим Вершинин

Российский концерн АвтоВАЗ пересмотрел план по выпуску автомобилей нового семейства Lada Iskra на дополнительной площадке в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал президент компании Максим Соколов.

В четверг, 18 сентября, на бывшем заводе Nissan, стартовал выпуск «Искры» в дополнение к основному конвейеру в Тольятти. Изначально, по словам главы АвтоВАЗа, планировалось выпустить здесь до конца года 4000 экземпляров.

«В начале года планы были чуть более оптимистичные. Но как видим, рынок не раскачался. Большие стоки, прежде всего китайских машин, давят. Давит агрессивный демпинг со стороны китайских моделей. Поэтому план на Санкт-Петербург – более 3000 автомобилей», – передаёт слова Соколова корреспондент «Рамблер/авто».

