АвтоВАЗ планирует произвести в 2025 году свыше 300 тысяч автомобилей

Тольяттинский концерн второй раз с начала года скорректировал план производства.

© АВТОВАЗ

Ведущий российский производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ скорректировал план выпуска на 2025 год. Новую цифру озвучил глава концерна Максим Соколов на встрече с журналистами на заводе в Санкт-Петербурге, где 18 сентября стартовала сборка Lada Iskra.

«С учётом работы завода в Санкт-Петербурге мы точно произведём больше 300 тысяч автомобилей. Насколько больше? Покажет концовка этого года.

Сейчас рынок начал раскачиваться. Плюс-минус 10%, думаю, мы произвести сможем. Вернее, произвести мы сможем сколько угодно. Важно сбалансировать с продажами. Если мы увидим, что продадим [все выпущенные машины], то включим конвейеры на более высокую скорость», – передаёт слова Соколова корреспондент «Рамблер/авто».

Изначально АвтоВАЗ планировал выпустить в этом году 500 тысяч машин. В середине года, после того как отечественный авторынок просел на 25%, план был уменьшен до 400 тысяч единиц.

