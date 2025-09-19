АвтоВАЗ выпустит новые модели на платформе Lada Iskra

Новинка Lada создана на абсолютно новой «тележке»

В среднесрочной перспективе в модельной линейке Lada появятся новые автомобили на платформе Iskra. Об этом заявил президент концерна АвтоВАЗ Максим Соколов на встрече с журналистами.

18 сентября на предприятии «Автозавод Санкт-Петербург» стартовало серийное производство автомобилей нового семейства Lada Iskra, которые также выпускаются на головном заводе в Тольятти. Создана «Искра» на современной, технологически независимой платформе и локализована на 90%.

«Мы видим среднесрочную перспективу по выпуску других моделей на этой платформе», — приводит слова Соколова корреспондент «Рамблер/авто».

Какие именно новые модели могут быть выпущены на архитектуре Lada Iskra, топ-менеджер не уточнил.

Отметим, что «тележка» Lada Iskra — это, по сути, адаптированная и глубоко локализованная платформа CMF-B, разработка которой велась ещё при сотрудничестве АвтоВАЗа с Renault. Изначально, при партнёрстве с «французами», планировалась, что со временем на эту модульную платформу будут переведены все основные модели Волжского автозавода – Granta, Vesta, Niva. Но после ухода Renault из России в 2022 году от этих планов пришлось отказаться.

